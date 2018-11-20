TOFAŞ'ın konuğu Lokomotiv Kuban
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ın konuğu

    TOFAŞ'ın konuğu Lokomotiv Kuban

    Mavi-yeşilli takımı, ULEB B Grubu 8. hafta maçında yarın temsilcisi ile karşılaşacak.

    , ULEB B Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında temsilcisi 'ı ağırlayacak.

    Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

    Grupta geride kalan 7 haftada aldığı 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunan mavi-yeşilliler, lider durumda bulunan rakibini taraftarının desteğiyle yenerek ilk 4'teki yerini korumayı hedefliyor.

    temsilcisinde sakatlığı bulunan bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Grupta şu ana kadar oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alan Lokomotiv Kuban ise liderlik koltuğunda bulunuyor. Avrupa Kupası'nda, grup aşamasının tamamlanmasına 3 hafta kala son 16'yı garantileyen Rusya temsilcisi, tek mağlubiyetini evinde 'e karşı alırken bu kupada geçen yıl final oynama başarısı göstermişti.

    TOFAŞ ile Lokomotiv Kuban arasında Rusya'da oynanan mücadeleyi ise mavi-yeşilliler 95-72 kaybetmişti.

    1. 20.11.2018 14:11
    2. Güncelleme: 20.11.2018 14:23
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