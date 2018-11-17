Efes çok farklı
THY Avrupa Ligi’ndeki temsicimiz Anadolu Efes, 7’nci hafta mücadelesinde ağırladığı Panathinaikos’u farklı mağlup ederek 5’inci galibiyetini elde etti
Anadolu Efes, Avrupa'da yoluna tamgaz devam ediyor... THY Avrupa Ligi'ndeki 7. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayan lacivert-beyazlılar, farklı (78-62) galip geldiği maçtan 5'inci zaferiyle ayrıldı. 19 sayı atan Beaubois, galibiyette önemli rol oynadı.
TARAFTAR DESTEĞİ
Lacıvert-beyazlı taraftarların dolduğu tribünler önünde maça iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 19-11, devreyi de 44-28 önde geçti. 60-46 galip girdiği final periyodunda başabaş bir mücadele olmasına rağmen karşılaşmadan 78-68 galip ayrılmasını bildi.
TARAFTAR DESTEĞİ
Lacıvert-beyazlı taraftarların dolduğu tribünler önünde maça iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 19-11, devreyi de 44-28 önde geçti. 60-46 galip girdiği final periyodunda başabaş bir mücadele olmasına rağmen karşılaşmadan 78-68 galip ayrılmasını bildi.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Efes çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.