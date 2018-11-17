Efes çok farklı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Efes çok farklı

    Efes çok farklı

    ’ndeki temsicimiz , 7’nci hafta mücadelesinde ağırladığı Panathinaikos’u farklı mağlup ederek 5’inci galibiyetini elde etti

    Anadolu Efes, Avrupa'da yoluna tamgaz devam ediyor... 'ndeki 7. hafta mücadelesinde temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayan lacivert-beyazlılar, farklı (78-62) galip geldiği maçtan 5'inci zaferiyle ayrıldı. 19 sayı atan Beaubois, galibiyette önemli rol oynadı.

    TARAFTAR DESTEĞİ
    Lacıvert-beyazlı taraftarların dolduğu tribünler önünde maça iyi başlayan , ilk çeyreği 19-11, devreyi de 44-28 önde geçti. 60-46 galip girdiği final periyodunda başabaş bir mücadele olmasına rağmen karşılaşmadan 78-68 galip ayrılmasını bildi.
    1. 17.11.2018
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