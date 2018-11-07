Pınar Karşıyaka - Spirou Basket: 90-72
FIBA Europe Cup C Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Belçika temsilcisi Spirou Basket'i son periyottaki etkili oyunuyla 90-72 mağlup ederek 3'üncü galibiyetini aldı.
Maçın en skorer oyuncusu son periyotta sahneye çıkarak 23 sayı kaydeden Pınar Karşıyakalı Walker oldu.
Müsabakanın 5'inci dakikasını ev sahibi takım 11-6 üstün geçerken, karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu konuk takım 1 sayı önde bitirdi: 20-21. İkinci çeyrekte Belçika ekibi kazanılan serbest atışlarla skor üreterek farkı 8 sayıya (23-31) kadar çıkardı. Egemen ve Henry ile etkili olan Kaf-Kaf toparlanarak 34-31 öne geçti, ancak ilk yarı 34-34 eşitlikle sona erdi.
Üçüncü periyoda Pınar Karşıyaka Egemen'in smacıyla başladı. Chatman'in üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle etkili olan yeşil-kırmızılılara Spirou da dış atışlarla karşılık verdi ve Belçika ekibi 25. dakikayı 49-46 üstünlükle geçerek son bölüme 4 sayı üstün girdi: 55-59. Final periyodunda Walker'ın müthiş oyunuyla üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, maçı 18 sayı farkla kazandı: 90-72.
- 7.11.2018 22:45
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resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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