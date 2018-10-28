Anadolu Efes ilk yenilgisini aldı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye’ye 96-86’lık skorla mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
Mücadeleye iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 3 dakikayı Anadolu Efes, Beaubois ve Metecan'ın basketleri 10-9 üstün geçti. Son 3 dakikaya da 18-18 beraberlikle girilirken, son anlar ise serbest atış çizgisinde geçti. Son saniyede Herndon ile pota altından sayı bulan Sakarya Büyükşehir Belediye, periyodu 29-28 önde kapattı.
İkinci periyodun başında Douglas ile üst üste sayılar bulan Sakarya ekibi farkı 5'e çıkardı (31-36). Savunmada Efes'i durduran Sakarya Büyükşehir Belediye Douglas ile dış atışlardan, Nnoko ile de pota altından bulduğu basketlerle skoru 41-33'e taşıdı. Son dakikalarda farkı çift hanelere kadar çıkaran konuk ekip, farkın kapanmasına izin vermedi ve devreye 51-45'lik skorla önde girdi.
Üçüncü periyoda Pleiss ve Larkin basketleri ile 5-0'lık seri yakalayarak başlayan Anadolu Efes, farkı 1'e indirdi (50-51). Savunmada rakibini durduran Efes, Motum ve Micic'in basketleri ile öne geçti (61-59). Periyodun son dakikalarında savunmada Nnoko ile rakibini durduran Sakarya ekibi, hücumda da Douglas ve Salumu ile bulduğu sayılarla 76-74'lük skorla üstün tamamladı.
Dördüncü periyodun ilk dakikası 81-81 eşitlikle geçildi. Daha sonra Nnoko ve Douglas ile hücumda etkilini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediye farkı 5'e çıkardı (81-86). Çekişmeli geçen müsabakanın son anlarında 3'lük çizgisinden isabetli oynayan Sakarya, farkın kapanmasına da izin vermedi ve parkeden de 96-86'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar ligdeki ilk yenilgisini alırken, yeşil-siyahlılar ise ikinci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en skoreri Sakarya'da 36 sayı ile oynayan Douglas olurken, Efes'de ise Pleiss 22 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Altup Köselerli xx, Halil Baldemir xx, Alper Özgök xx
Anadolu Efes: Larkin xx 12, Beaubois xx 6, Doğuş xx 3, Metecan xx 5, Birkan x, Motum xxx 20, Sertaç x 4, Buğrahan x, Pleiss xxx 22, Micic xxx 14
Başantrenör: Ergin Ataman
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye: Etou xx 5, Herndon xx 6, Şafak x 3, Burak xx 7, Salumu xx 8, Mustafa x, Douglas xxxx 36, Alp xx 9, Nnoko xxx 22, Uğur x
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. periyot: 28-29 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)
Devre: 45-51 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)
3. periyot: 74-76 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)
- 28.10.2018 19:43
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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