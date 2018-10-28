Anadolu Efes ilk yenilgisini aldı! – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ilk yenilgisini aldı!

    Anadolu Efes ilk yenilgisini aldı!

    ’nin 4. haftasında , sahasında karşılaştığı Adatıp ’ye 96-86’lık skorla mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

    'nin 4. haftasında , sahasında karşılaştığı Adatıp 'ye 96-86'lık skorla mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

    Mücadeleye iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 3 dakikayı Anadolu Efes, Beaubois ve Metecan'ın basketleri 10-9 üstün geçti. Son 3 dakikaya da 18-18 beraberlikle girilirken, son anlar ise serbest atış çizgisinde geçti. Son saniyede Herndon ile pota altından sayı bulan Büyükşehir Belediye, periyodu 29-28 önde kapattı.

    İkinci periyodun başında Douglas ile üst üste sayılar bulan Sakarya ekibi farkı 5'e çıkardı (31-36). Savunmada Efes'i durduran Sakarya Büyükşehir Belediye Douglas ile dış atışlardan, Nnoko ile de pota altından bulduğu basketlerle skoru 41-33'e taşıdı. Son dakikalarda farkı çift hanelere kadar çıkaran konuk ekip, farkın kapanmasına izin vermedi ve devreye 51-45'lik skorla önde girdi.

    Üçüncü periyoda Pleiss ve Larkin basketleri ile 5-0'lık seri yakalayarak başlayan Anadolu Efes, farkı 1'e indirdi (50-51). Savunmada rakibini durduran Efes, Motum ve Micic'in basketleri ile öne geçti (61-59). Periyodun son dakikalarında savunmada Nnoko ile rakibini durduran Sakarya ekibi, hücumda da Douglas ve Salumu ile bulduğu sayılarla 76-74'lük skorla üstün tamamladı.

    Dördüncü periyodun ilk dakikası 81-81 eşitlikle geçildi. Daha sonra Nnoko ve Douglas ile hücumda etkilini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediye farkı 5'e çıkardı (81-86). Çekişmeli geçen müsabakanın son anlarında 3'lük çizgisinden isabetli oynayan Sakarya, farkın kapanmasına da izin vermedi ve parkeden de 96-86'lık skorla galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar ligdeki ilk yenilgisini alırken, yeşil-siyahlılar ise ikinci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en skoreri Sakarya'da 36 sayı ile oynayan Douglas olurken, Efes'de ise Pleiss 22 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Altup Köselerli xx, xx, Alper Özgök xx
    Anadolu Efes: Larkin xx 12, Beaubois xx 6, Doğuş xx 3, Metecan xx 5, Birkan x, Motum xxx 20, Sertaç x 4, Buğrahan x, Pleiss xxx 22, Micic xxx 14
    Başantrenör: Ergin Ataman
    Belediye: Etou xx 5, Herndon xx 6, Şafak x 3, Burak xx 7, Salumu xx 8, Mustafa x, Douglas xxxx 36, Alp xx 9, Nnoko xxx 22, Uğur x
    Başantrenör: Selçuk Ernak
    1. periyot: 28-29 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)
    Devre: 45-51 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)
    3. periyot: 74-76 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)
    1. 28.10.2018 19:43
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