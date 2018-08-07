Kadın milli basketbolcular madalyaya odaklandı
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Kadın milli basketbolcular madalyaya odaklandı

    Kadın milli basketbolcular madalyaya odaklandı

    'da tarihlerinde düzenlenecek FIBA 'na katılacak A 'nın oyuncularından : "Grup maçlarını iyi bir şekilde bitirirsek, devamını getireceğimizi düşünüyorum"

    Milli basketbolcu : "Hedefimiz öncelikle her zaman madalya. Ama önce gruptan çıkarak madalyaya adım adım gideceğiz"

    'nın Tenerife kentinde 'de düzenlenecek 2018 FIBA 'nda yer alacak A 'nın oyuncularından , organizasyonda derece almak istediklerini söyledi.

    Turnuva kapsamında hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda Tuğçe Canıtez, açıklamalarda bulundu.

    Hazırlık sürecinin çok iyi başladığını belirten 27 yaşındaki basketbolcu, "Yeni jenerasyon, bizden önce idmanlara başlamıştı. Hazırlık için uzun bir zaman vardı. Bu dönemin iyi geçtiğini düşünüyorum. Slovenya kampımız ise zor geçecek. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar olacak. Güzel bir hazırlık süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Ardından Rusya, ve ile hazırlık maçları yapacağız. İyi hazırlanıp, şampiyonadan başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Milli takımın FIBA 'nda aynı grupta yer aldığı , Arjantin ve 'yı da değerlendiren Tuğçe, "Avustralya, gerçekten zor bir takım. WNBA'den 2 oyuncuları var. Ama kupa öncesinde Avustralya ve Nijerya ile hazırlık maçı yapacak olmamız, bizim için çok iyi olacak." diye konuştu.

    Şampiyonada ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu kaydeden , "Hedefimiz her zaman derece almak. Ama ilk önce grupta başarılı olmalıyız. Grup maçlarını iyi bir şekilde bitirirsek, devamını getireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Tuğçe Canıtez, formasıyla geçen sezon sergilediği performans hakkında ise şunları kaydetti:

    "Sezona güzel bir başlangıç yapamadım. Hazırdım ama bazı şeyler istediğim gibi gitmedi. Ardından milli takımda oynadıktan sonra 'de de her şey benim için yolunda gitmeye başladı. Takımda başantrenör değişikliği yaşandı. Başantrenörümüz çok deneyimli. Ne yaptığını bilen birisi. Onunla şampiyonluk geldi. Son 2 ay zor bir dönem oldu ama aldığımız kupaya değdi. Lig şampiyonluğunu hak ettik. İnşallah gelecek sezon da Fenerbahçe'de devam edeceğim."

    Gizem Başaran: "Hedef her zaman madalya"

    Milli basketbolcu , 2018 FIBA Dünya Kupası'nda hedeflerinin madalya almak olduğunu aktardı.

    Slovenya kampının yoğun geçeceğini kaydeden 25 yaşındaki basketbolcu, "Ardından hazırlık maçları yapacağız. Hazırlık maçında karşılaşacağımız Avustralya ve Nijerya ile kupada aynı gruptayız. Bu, bizim için iyi olacak. Rakiplerimizi tanımış olacağız. Henüz rakip takımlar hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi tanıyarak önlemlerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Kupada ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Gizem, "Hedefimiz öncelikle her zaman madalya. Ama önce gruptan çıkarak madalyaya adım adım gideceğiz." ifadesini kullandı.

    Geride kalan sezonda ile FIBA Kupası şampiyonluğu yaşayan Gizem Başaran, "Gelecek sezon 'da devam etmeyeceğim. Büyükşehir Belediyespor ile anlaştım. FIBA Ligi'nde mücadele edeceğiz. İnşallah güzel bir sezon geçiririm." şeklinde görüş belirtti.

    1. 7.8.2018 11:21
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