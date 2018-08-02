Sandıklı’da ilk kez sokak basketbol turnuvası başladı

Havaların sıcak olması sebebiyle, ışıklandırılan alanda saat 18:00'de başlayan maçlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar çekişmeleri ve heyecanlı maçlar vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edildi. Birinci günün sonunda rakiplerini yenerek bir üst tura yükselen takımlar bugün akşam turnuvanın şampiyonu olmak için kıyasıya rekabet halinde olacaklar.



Başkan Mustafa Çöl, turnuvanın açılış gününde yapmış olduğu açıklamada; "Bu yaz gençlerimizi sportif faaliyetlere alıştırmak, kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak sporcu yetiştirmek adına yapmış olduğumuz organizasyonlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Sporu yaygınlaştırmak daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla Sandıklı ilçemizde bütün mahallelerimize halı saha ve basketbol sahaları açtık. Hemşerilerimizin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacı ile düzenlemiş olduğumuz Sokak Basketbol Turnuvasını inşallah geleneksel hale getirerek devamını yapmak istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile katılan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Turnuvayı gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen çok sayıda vatandaş takip ederken, yapılan bu organizasyon için Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl başta olmak üzere Sancim Akademiye ve görevli personellere teşekkür ettiklerini dile getirdiler.