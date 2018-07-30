Weems veda etti – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Weems veda etti

    Weems veda etti

    , geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı basketbolcu ile yollarını ayırdı.

    , geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı basketbolcu ile yollarını ayırdı. Kulübün açıklamasında, "Sonny Weems'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

    1. 30.7.2018
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