Weems veda etti

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı basketbolcu Sonny Weems ile yollarını ayırdı. Kulübün açıklamasında, "Sonny Weems'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.