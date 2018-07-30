Bingöl'de sokak basketboluna yoğun ilgi
Bingöl’de düzenlenen sokak basketbolu turnuvasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bingöl Belediyesi ve Basketbol Bingöl Temsilciği işbirliğinde sokak basketbolu turnuvası düzenlendi. 30 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün süren ve fair playin ön planda olduğu turnuvanın birincisi Bazer Brothers adlı takım oldu. İlk 3'e giren takımlara kupa ve madalya verildi.
Turnuvanın amacına değinen Basketbol İl Temsilcisi Yaşar Arığtekin, "Düzenlemiş olduğumuz 3+3 sokak basketbolunu, Bingöl Belediyesi sayesinde yaptık. 120 sporcu ve 30 takım ile elemelerimizi tamamladık. İki gün boyunca süren müsabakalarda fair play ön plandaydı. Bu konuda tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Amacımız basketbolu sadece spor salonlarında değil, sokakta da gençlerimize sunmak" dedi.
Turnuvayı birincilik ile bitiren Bazer Brothers takım oyuncuları ise," Bingöl Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 3+3 sokak turnuvasında Bazer Brothers olarak katıldık ve şampiyon olduk. Güzel maçlar oynadık ve galibiyetler aldık. Bingöl adına çok güzel bir turnuva oldu. Biz gençler, sürekli böyle aktivitelere ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gösterdik" diye konuştu.
- 30.7.2018 16:21
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Bingöl'de sokak basketboluna yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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