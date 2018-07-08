Tyler öldürüldü!
Kaliforniya’da polisle çatışmaya giren Anadolu Efes’in eski oyuncusu Tyler Honeycutt öldürüldü. Ancak polis, ünlü basketçinin intihar ettiğini açıkladı.
NBA'DE DE OYNADI
Kariyerinde daha önce NBA'de Sacramento Kings ve Houston Rockets formalarını giyen 2.03 boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini İsrail'in Nes-Ziona takımında yaşamıştı. Son olarak Rusya'nın Khimki takımında oynayan ABD'li oyuncu, burada ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra Efes'e transfer olmuş ve sonra yeniden Khimki'ye dönmüştü.
- 8.7.2018
-
Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
-
‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
-
Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Tyler öldürüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.