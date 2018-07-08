Tyler öldürüldü! – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Tyler öldürüldü!

    Tyler öldürüldü!

    Kaliforniya’da polisle çatışmaya giren ’in eski oyuncusu öldürüldü. Ancak polis, ünlü basketçinin ettiğini açıkladı.

    'in eski oyuncusu 'li Tyler Honeycutt, polisle çatışmaya girerek hayatını kaybetti. ABD basınından Mitch Lebe'nin haberine göre Honeycutt, Kaliforniya'da polisle çatışmaya girdi. Kendi apartman dairesinde polise karşı barikat kuran ve çatışan Honeycutt öldürüldü. Ancak Kaliforniya polisi, Honeycutt'in intihar ettiğini açıkladı. Honeycutt'in kendini vurduğu dile getirildi.

    NBA'DE DE OYNADI
    Kariyerinde daha önce 'de Sacramento Kings ve Houston Rockets formalarını giyen 2.03 boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini 'in Nes-Ziona takımında yaşamıştı. Son olarak 'nın Khimki takımında oynayan ABD'li oyuncu, burada ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra Efes'e transfer olmuş ve sonra yeniden Khimki'ye dönmüştü.
    1. 8.7.2018
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