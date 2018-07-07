Basketbolcu Tyler Honeycutt hayatını kaybetti – Fotomaç – 07 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Basketbolcu hayatını kaybetti

    Basketbolcu Tyler Honeycutt hayatını kaybetti

    'in eski basketbolcusu 'ın polisle girdiği çatışma sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

    polis departmanından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks bölgesindeki bir eve saklandığı, eve giren polisler tarafından da ölü bulunduğu kaydedildi.

    Açıklamada, kariyerinde bir dönem forması da giyen Honeycutt'ın ismi verilmezken, hiçbir polis memurunun yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

    Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini oyuncunun menajeri Aaron Mintz de sosyal medya hesabından doğruladı.

    1. 7.7.2018 23:07
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