Basketbolcu Tyler Honeycutt hayatını kaybetti
Anadolu Efes'in eski basketbolcusu Tyler Honeycutt'ın polisle girdiği çatışma sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.
Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks bölgesindeki bir eve saklandığı, eve giren polisler tarafından da ölü bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, kariyerinde bir dönem Sacramento Kings forması da giyen Honeycutt'ın ismi verilmezken, hiçbir polis memurunun yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.
Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini oyuncunun menajeri Aaron Mintz de sosyal medya hesabından doğruladı.
- 7.7.2018 23:07
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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