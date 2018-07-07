Basketbolcu Tyler Honeycutt hayatını kaybetti

Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks bölgesindeki bir eve saklandığı, eve giren polisler tarafından da ölü bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kariyerinde bir dönem Sacramento Kings forması da giyen Honeycutt'ın ismi verilmezken, hiçbir polis memurunun yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Honeycutt'ın hayatını kaybettiğini oyuncunun menajeri Aaron Mintz de sosyal medya hesabından doğruladı.