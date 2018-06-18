A Milli takım kadrosu açıklandı! – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    A kadrosu açıklandı!

    A Milli takım kadrosu açıklandı!

    FIBA kapsamında Perşembe günü ve 1 Temmuz Pazar günü de ile karşılaşacak A kadrosu açıklandı. 'nın yıldızı Wilbekin de kadroda.

    FIBA kapsamında Perşembe günü ve 1 Temmuz Pazar günü de ile karşılaşacak A kadrosu açıklandı. 'nın yıldızı Wilbekin de kadroda.

    İşte kadromuz:


    1. 18.6.2018 19:19
    2. Güncelleme: 18.6.2018 19:29
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