Ömer Aşık: “Milli Takım formasını giydiğimizde her Türk için oynuyoruz”

Basketbolda Çin 'in ev sahipliği yapacağı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2019 Basketbol Dünya Kupası 'na katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında üçüncü pencere yaklaşırken, milli basketbolcu Ömer Aşık 'ın Ankara'da oynanacak müsabakalarda Milli Takım 'a güveni tam. Türk taraftarların önünde oynamanın bir avantaj olacağını belirten Aşık, üçüncü pencerede Ukrayna ve İsveç 'e ev sahipliği yapacak 12 Dev Adam ve onların performansı hakkında FIBA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.FIBA EuroBasket 2009'da uluslararası basketbolda ön plana çıkan ve bir yıl sonra FIBA Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve finale ulaşan Türkiye için önemli bir rol oynayan Ömer Aşık, 2019'da Çin'de gerçekleşecek FIBA Dünya Kupası'na giden yolda 12 Dev Adamın başarılı olacağına inanıyor.Türkiye'nin elemelere iyi başladığını belirten Aşık- "Ukrayna'da kazanmak zordu ama bunu başardık. Ancak kaybedilen son iki maç biraz can sıkıcıydı. Eminim ki geri döneceğiz ve son iki maçımızı evimizde kazanacağız. Türkiye'nin Avrupa Elemeleri'nde yer aldığı B Grubu, her takımın birbirlerine karşı kazanma ihtimalinin olduğu, elemelerin en dengeli grubu. Son iki maç gerçekten kıran kırana geçecek ama eminim ki bir sonraki tur için hak kazanan biz olacağız" şeklinde konuştu.A Milli Basketbol Takımı'nın formasını tekrar giymeyi çok istediğini belirten yıldız oyuncu, ""Formumu en iyi şekilde yakalamam ve sağlık sorunlarımı çözmem gerekiyor. Ülkemi temsil etmeyi çok seviyorum ve Türk Milli Takım formasını yakın zamanda tekrar giymeyi çok istiyorum. Milli takımda oynamak için hala oldukça zamanım var ve ben takımdaki genç oyuncuların kendilerini geliştirmesine ve rekabetçi bir takım oluşturmalarına yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı basketbolcu, sözlerine şöyle devam etti:"Milli takım formasını her giydiğimde gurur duyuyorum. Bu sezon boyunca kulübünüz için oynadığınızda sahip olduğunuz duygudan çok farklı. Ülkeniz için oynadığınızda, bu durum sadece kendinizden ve takım arkadaşlarınızdan daha fazlası demek. Tüm millet için, her Türk için, herkes için oynuyoruz. Böyle zamanlarda ülkenin en başarılı olması için kalbinizle oynuyorsunuz ve takım arkadaşlarınıza yardım etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz."Ukrayna ve İsveç'e karşı oynanacak maçlarda kadroda olsun veya olmasın Türkiye'nin iyi sonuç alacağına emin olan Aşık, "İki maçı da evimizde oynayacak olmamız çok olumlu bir faktör çünkü herkes Türkleri sahasında yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyor. Türk taraftarlar inanılmaz bir atmosfer ve çok gürültülü bir kalabalık oluyor, bu yüzden bu durum bizim için çok iyi. Önümüzdeki iki maçı da kazanmak zorundayız. Taraftarın önünde oynamak oyunculara daha fazla enerji veriyor. Sahamızda maç yapmak sporcular için çok özel çünkü tüm ülkenin desteğini arkanıza alıyorsunuz ve daha fazla enerjiye sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. Ukrayna ve İsveç rekabetçi takımlar, bazı büyük oyuncular var ama ne olursa olsun FIBA Dünya Kupası 2019'da yer almak için bu maçları kazanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.