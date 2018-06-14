Fenerbahçe Doğuş şampiyon – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Doğuş şampiyon

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Doğuş şampiyon

    Doğuş, TOFAŞ'ı 94-64 mağlup etti ve seride durumu 4-1'e getirerek Tahincioğlu Süper Ligi'nde üst üste 3. toplamda 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

    Tahincioğlu Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı 30 sayı farkla 94-64 yenen Doğuş, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

    Doğuş, Sloukas ve Vesely'nin skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-8 önde geçti. Nunnally'nin 9. dakikadaki üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere (23-12) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

    İkinci periyoda Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak giren TOFAŞ, 13. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle toparlanan Fenerbahçe Doğuş; Datome, Ali Muhammed, Vesely ve Wanamaker'ın isabetleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 19 sayı farkla (45-26) önde gitti.

    Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 24. dakikadaki basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Egehan Arna ve Ali Muhammed'in üç sayılık atışlarıyla rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-48 üstün girdi.

    Son çeyrekte de rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 94-64 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

    Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Doğuş formasıyla 19 sayı kaydeden Ahmet Düverioğlu oldu.

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Can Mavisu

    Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 6, Wanamaker 11, Nunnally 9, Datome 9, Vesely 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 19, Ali Muhammed 7, Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 6, Egehan Arna 10, Barış Hersek 3

    TOFAŞ: Barış Ermiş 5, Henry 17, Mejia 3, Kadji 12, Owens 6, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz 9, Muhsin Yaşar 4, Efe Beşok 3, Mert Konuk

    1. Periyot: 25-12

    Devre: 45-26

    3. Periyot: 69-48

    1. 13.6.2018 22:37
    2. Güncelleme: 14.6.2018 09:53
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