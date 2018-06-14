Fenerbahçe Doğuş şampiyon
Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 94-64 mağlup etti ve seride durumu 4-1'e getirerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. toplamda 9. lig şampiyonluğunu kazandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı 30 sayı farkla 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Vesely'nin skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-8 önde geçti. Nunnally'nin 9. dakikadaki üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere (23-12) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak giren TOFAŞ, 13. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle toparlanan Fenerbahçe Doğuş; Datome, Ali Muhammed, Vesely ve Wanamaker'ın isabetleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 19 sayı farkla (45-26) önde gitti.
Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 24. dakikadaki basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Egehan Arna ve Ali Muhammed'in üç sayılık atışlarıyla rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-48 üstün girdi.
Son çeyrekte de rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 94-64 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Doğuş formasıyla 19 sayı kaydeden Ahmet Düverioğlu oldu.
Fenerbahçe son 12 sezonda 8 kez şampiyon oldu— Fotomaç (@fotomac) 13 Haziran 2018
2006/07 2007/08 2009/10 2010/11 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18 pic.twitter.com/F2ataRpaBs
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Can Mavisu
Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 6, Wanamaker 11, Nunnally 9, Datome 9, Vesely 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 19, Ali Muhammed 7, Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 6, Egehan Arna 10, Barış Hersek 3
TOFAŞ: Barış Ermiş 5, Henry 17, Mejia 3, Kadji 12, Owens 6, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz 9, Muhsin Yaşar 4, Efe Beşok 3, Mert Konuk
1. Periyot: 25-12
Devre: 45-26
3. Periyot: 69-48
- 13.6.2018 22:37
- Güncelleme: 14.6.2018 09:53
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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