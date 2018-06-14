Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı 30 sayı farkla 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Vesely'nin skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-8 önde geçti. Nunnally'nin 9. dakikadaki üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere (23-12) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak giren TOFAŞ, 13. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle toparlanan Fenerbahçe Doğuş; Datome, Ali Muhammed, Vesely ve Wanamaker'ın isabetleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 19 sayı farkla (45-26) önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 24. dakikadaki basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Egehan Arna ve Ali Muhammed'in üç sayılık atışlarıyla rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-48 üstün girdi.

Son çeyrekte de rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 94-64 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Doğuş formasıyla 19 sayı kaydeden Ahmet Düverioğlu oldu.

Fenerbahçe son 12 sezonda 8 kez şampiyon oldu



2006/07 2007/08 2009/10 2010/11 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18 pic.twitter.com/F2ataRpaBs — Fotomaç (@fotomac) 13 Haziran 2018

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Can Mavisu

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 6, Wanamaker 11, Nunnally 9, Datome 9, Vesely 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 19, Ali Muhammed 7, Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 6, Egehan Arna 10, Barış Hersek 3

TOFAŞ: Barış Ermiş 5, Henry 17, Mejia 3, Kadji 12, Owens 6, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz 9, Muhsin Yaşar 4, Efe Beşok 3, Mert Konuk

1. Periyot: 25-12

Devre: 45-26

3. Periyot: 69-48