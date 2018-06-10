Potada final heyecanı sürüyor – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Potada final heyecanı sürüyor

    Potada final heyecanı sürüyor

    ile , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında yarın 'da karşılaşacak.

    Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.

    Ligde normal sezonu lider bitiren , çeyrek finalde Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalde ise Banvit'i eleyerek adını finale yazdırdı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Basket ve 'i geçerek finale yükseldi.

    Toplamda 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. TOFAŞ, üçüncü maçta evinde sarı-lacivertlileri 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

    İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

    1. 10.6.2018 12:01
    2. Güncelleme: 10.6.2018 12:14
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