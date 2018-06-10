Potada final heyecanı sürüyor
TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında yarın Bursa'da karşılaşacak.
TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.
Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalde ise Banvit'i eleyerek adını finale yazdırdı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i geçerek finale yükseldi.
Toplamda 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. TOFAŞ, üçüncü maçta evinde sarı-lacivertlileri 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.
İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
- 10.6.2018 12:01
- Güncelleme: 10.6.2018 12:14
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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