Ayın basketbolcusu Simon
Anadolu Efes’in 4’te 4 yaptığı periyota Krunoslav Simon damga vurdu. Hırvat guard 16,25 sayı ortalaması tutturarak kalitesini gösterdi
SKORA BÜYÜK KATKI
Ergin Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, Sakarya BŞB karşısında hücumda şov yaptı. İlk yarısında tam 58 sayı bulduğu karşılaşmayı 74- 100 kazandı. Son olarak İstanbul BBSK'yi ağırlayan Efes'te Krunoslav Simon yine etkisini gösterdi. 6/9 üçlükle oynayan Hırvat skorer guard; 22 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist üreterek ayın basketbolcusu olmayı hak etti. Simon bugün Banvit deplasmanında takımının yine en önemli kozlarından olacak.
İSTİKRAR ŞART / MİNİ YORUM&NBSP; / MURAT KAPANLI
Play-Off öncesinde Anadolu Efes, vites yükseltti. Son 5 maçından galibiyetle ayrılan lacivert-beyazlılarda öne çıkan isim Krunoslav Simon oldu. Geçtiğimiz ay da etkili bir performans sergileyen Hırvat guard, bu ay hem istikrarını sürdürdü hem de çıtayı biraz yukarı çekti. Ergin Ataman'ın verdiği süreyi iyi değerlendiren Simon, takımın yıldızı McCollum ile de rolleri paylaşmaya başladı. Sezonun sonuna yaklaşırken bu yükseliş, koç Ergin Ataman'ın elini playoff'ta rahatlatacaktır. Bu ikiliye Motum ve Dunston da istikrarlı katkı verirse Efes için işler daha kolay olur.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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