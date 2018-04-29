Ayın basketbolcusu Simon – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Ayın basketbolcusu Simon

    Ayın basketbolcusu Simon

    ’in 4’te 4 yaptığı periyota damga vurdu. Hırvat guard 16,25 sayı ortalaması tutturarak kalitesini gösterdi

    Geçtiğimiz ayı tek yenilgiyle kapatan , Nisan'da da çıkışını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, büyük çekişmeye sahne olan maçta Muratbey Uşak'ı deplasmanda 81-78 devirdi. 25 sayı üreten Simon en skorer isim oldu. Efes, engelini de 78-69'la geçti. 3/7 üçlük isabetiyle oynayan Simon kaydettiği 13 sayıyla, McCollum (20) ve Motum'dan (14) sonra en çok sayı atan oyuncuydu.

    SKORA BÜYÜK KATKI
    yönetimindeki lacivert-beyazlılar, BŞB karşısında hücumda şov yaptı. İlk yarısında tam 58 sayı bulduğu karşılaşmayı 74- 100 kazandı. Son olarak BBSK'yi ağırlayan Efes'te yine etkisini gösterdi. 6/9 üçlükle oynayan Hırvat skorer guard; 22 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist üreterek ayın basketbolcusu olmayı hak etti. Simon bugün Banvit deplasmanında takımının yine en önemli kozlarından olacak.

    İSTİKRAR ŞART / MİNİ YORUM&NBSP; / MURAT KAPANLI
    Play-Off öncesinde Anadolu Efes, vites yükseltti. Son 5 maçından galibiyetle ayrılan lacivert-beyazlılarda öne çıkan isim Krunoslav Simon oldu. Geçtiğimiz ay da etkili bir performans sergileyen Hırvat guard, bu ay hem istikrarını sürdürdü hem de çıtayı biraz yukarı çekti. Ergin Ataman'ın verdiği süreyi iyi değerlendiren Simon, takımın yıldızı McCollum ile de rolleri paylaşmaya başladı. Sezonun sonuna yaklaşırken bu yükseliş, koç Ergin Ataman'ın elini playoff'ta rahatlatacaktır. Bu ikiliye Motum ve Dunston da istikrarlı katkı verirse Efes için işler daha kolay olur.



    1. 29.4.2018
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