Scottie Wilbekin: “Gerçekten çok mutluyum” – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : “Gerçekten çok mutluyum”

    <a href="/index/scottie-wilbekin?id=5ce75386-d2ca-439b-a345-e5581d3a488d" class="" rel="tag">Scottie Wilbekin</a>: “Gerçekten çok mutluyum”

    Daçka oyuncusu kazanılan sonrası çok mutlu olduğunu dile getirdi.

    Daçka oyuncusu kazanılan sonrası çok mutlu olduğunu dile getirdi.

    Darüsşafaka Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek 'ın sahibi oldu. Maçın MVP'si seçilen müsabaka sonunda açıklamalarda bulundu. Wilbekin gerçekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu mükemmel bir şey ve çok mutluyum. Bizim bu gülümsemeye ihtiyacımız vardır. Taraftarlar gerçekten harika. Onların bizi sevdiğini görüyorum ve işlerini iyi başardılar hepsine teşekkür ediyorum. Bence Euro Cup'ta en iyi savunma yapan takım biziz ve bunu bugün de gördük" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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