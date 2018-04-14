Scottie Wilbekin: “Gerçekten çok mutluyum”
Daçka oyuncusu Scottie Wilbekin kazanılan Euro Cup sonrası çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Darüsşafaka Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek Euro Cup'ın sahibi oldu. Maçın MVP'si seçilen Scottie Wilbekin müsabaka sonunda açıklamalarda bulundu. Wilbekin gerçekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu mükemmel bir şey ve çok mutluyum. Bizim bu gülümsemeye ihtiyacımız vardır. Taraftarlar gerçekten harika. Onların bizi sevdiğini görüyorum ve işlerini iyi başardılar hepsine teşekkür ediyorum. Bence Euro Cup'ta en iyi savunma yapan takım biziz ve bunu bugün de gördük" diye konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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