Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Kupası Şampiyonu olan Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın Başkanı Ümit Başkırt’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Ümit Başkırt'a bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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