Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik

    , Şampiyonu olan ’nın Başkanı ’a tebrik telgrafı gönderdi.

    , Şampiyonu olan 'nın Başkanı 'a tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, 'nın Avrupa olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı 'a bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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