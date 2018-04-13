Haydi DAÇKA!.. Getir şu kupayı! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Haydi DAÇKA!.. Getir şu kupayı!

    Haydi DAÇKA!.. Getir şu kupayı!

    Eurocup final serisinin ikinci maçında bugün temsilcisi 'ı konuk edecek.

    Eurocup final serisinin ikinci maçında bugün temsilcisi 'ı konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. 'da oynanan ilk maçı uzatmada 81-78 kazanan bu akşam da galip gelirse kupayı müzesine getirecek. 'ın kazanması halinde ise kupayı kaldıracak ekip 16 Nisan'da 'da yapılacak 3. maçta belli olacak.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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