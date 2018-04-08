Efes, Beşiktaş’ı ağırlıyor – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Efes, Beşiktaş’ı ağırlıyor

    Efes, Beşiktaş’ı ağırlıyor

    'nin 24. hafta mücadelesinde , saat 15.15'te 'ı konuk edecek.

    'nin 24. hafta mücadelesinde , saat 15.15'te 'ı konuk edecek. Zorlu randevu öncesinde iki ekibin de 16 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunuyor. Diğer maçlar: 13.00: Gaziantep-Muratbey Uşak, 17.00: Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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