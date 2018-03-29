"Kupayı İstanbul'a getirmeyi çok istiyoruz"

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı ULEB Avrupa Kupası'nın final serisinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak yeşil-siyahlıların İsrail asıllı ABD'li başantrenörü, soruları cevapladı.

Kupada yarı finalde eledikleri Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı çok iyi 2 maç yaptıklarını belirten Blatt, "Çok iyi bir takıma karşı çok kaliteli bir seri geçirdik. Play-off'larda ileri seviyelere çıktığınız takdirde, unutulmayacak maçlar oynayabilirsiniz. Biz de tam olarak bunu yaptık. Basın ve taraftarlar için eğlenceli olan da budur. Bu seride de insanların hafızalarına kazınan güzel anlar yaşandı." dedi.

Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden en iyi 2 takımın final serisinde karşılaşacağını aktaran 58 yaşındaki başantrenör, "Kupada şu ana kadar alınan galibiyet ve yaşanan mağlubiyetlerin önemli olmadığı bir noktaya geldik. Lokomotiv Kuban'ın ev sahibi avantajına sahip olması önemli. Ancak biz final serisine gelene kadar deplasmanlarda da maç kazanabileceğimizi herkese gösterdik. Bu açıdan bakarsak, final serisinde de deplasman maçlarını kazanabilmemiz için büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te İstanbul'da FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Avrupa Ligi, 2005'te Dörtlü Final formatında oynanıyordu. Benim aklımda çok güzel hatıralar bıraktı. İronik bir şekilde, o zaman biz de Lokomotiv Kuban'ın bu sezon yaptığı gibi 20 maçın tümünü kazanmıştık. Şimdi ise bunu tersine çevirmeye çalışacağız. Final serisinin bir maçını İstanbul'da oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Galatasaray'ın 2 sezon önce yaptığı gibi Türk temsilcisi olarak ULEB Avrupa Kupası'nı İstanbul'a getirmeyi çok istiyoruz. O dönemde Galatasaray'ın başantrenörü olan Ergin Ataman ile telefonda görüştüm. ULEB Avrupa Kupası finalini konuştuk. Biz zaten 2 yıldan bu yana Darüşşafaka'nın tarihi için çok önemli başarılar elde ettik. Bu başarılara bir yenisini daha eklemek istiyoruz."

"DAĞIN EN TEPESİNE BİRKAÇ KEZ TIRMANDIM"

David Blatt, elde ettiği başarılardan ziyade bunu oyuncularına yansıtabilmenin kendisini daha mutlu ettiğini dile getirdi.

Başantrenörlük kariyerinde kulüpler düzeyinde İsrail'in Maccabi FOX takımı ile 2014'te THY Avrupa Ligi ve Rus ekibi Dinamo Saint-Petersburg ile FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşayan, milli takım bazında ise Rusya'yı 2007'de Avrupa şampiyonluğuna ulaştıran Blatt, "Artık kişisel başarılarımı sayacak konumda değilim. Benim için çok da önemli değil. Beni asıl mutlu eden, başarmış olduklarımı oyuncularıma yansıtabilmek. Benzetme yapmak gerekirse, zaten dağın en tepesine birkaç kere tırmandım. Şimdi ise bana en keyif verecek şey, dağın tepesine benimle birlikte olan insanları da çıkarmak. Bunu gerçekleştirebilirsem çok mutlu olacağım." şeklinde görüş belirtti.

"WİLBEKİN, BAYERN MÜNİH'E KARŞI CURRY TARZI BİR MAÇ OYNADI"

Blatt, Bayern Münih ile yapılan ULEB Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 41 sayı atan Scottie Wilbekin'ın bu sezon çok üst seviyede bir basketbol oynadığını aktardı.

Wilbekin'ın kadrolarında bulunmasından dolayı çok şanslı olduklarını ifade eden Blatt, "Wilbekin, bütün sezonu çok üst seviyede geçirdi. Bayern Münih karşısında da Curry tarzı bir maç oynadı. Yakın zamanda Türk Milli Takımı'nda forma giyme ihtimali de var. Türk basketbolu için gelişimini çok güzel özetleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kupada 13 Nisan Cuma günü Volkswagen Arena'da Lokomotiv Kuban ile yapacakları final serisinin ikinci maçına tüm basketbolseverleri davet eden Blatt, "Türk taraftarların, tuttukları takım fark etmeksizin bizi desteklemelerini çok takdir ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile ligde karşılaştık. Rakibimiz olmalarına rağmen taraftarları açtıkları pankartla bize final yolunda destekte bulundu. Bu, çok klas ve centilmence bir hareketti." diyerek sözlerini tamamladı.