Ersan FETÖ'cü Enes'i blokladı! Sosyal medya yıkıldı! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Ersan FETÖ'cü Enes'i blokladı! Sosyal medya yıkıldı!

    Ersan FETÖ'cü Enes'i blokladı! Sosyal medya yıkıldı!

    NBA maçında Ersan İlyasvova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi... İşte blok anları ve Ersan için atılan tweetler...

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:43
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