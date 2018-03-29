Ersan FETÖ'cü Enes'i blokladı! Sosyal medya yıkıldı!
NBA maçında Ersan İlyasvova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi... İşte blok anları ve Ersan için atılan tweetler...
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:43
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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