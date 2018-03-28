Banvit, avantaj arıyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    , avantaj arıyor

    Banvit, avantaj arıyor

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , ilk maçında Monaco'yu konuk ediyor.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , ilk maçında Monaco'yu konuk ediyor. Saat 19.30'da başlayacak S Sport'tan naklen yayınlanacak. Banvit, 3 Nisan'da 'da oynanacak rövanş maçı öncesinde için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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