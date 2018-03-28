Banvit, avantaj arıyor
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Banvit, çeyrek final ilk maçında Monaco'yu konuk ediyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Banvit, çeyrek final ilk maçında Monaco'yu konuk ediyor. Saat 19.30'da başlayacak S Sport'tan naklen yayınlanacak. Banvit, 3 Nisan'da Fransa'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Dörtlü Final için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
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