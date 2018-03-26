Anadolu Efes - Tofaş: 87 - 79
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Tofaş'ı 87-79 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15'inci galibiyetini elde ederken, konuk ekip Tofaş 5'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Anadolu Efes'ten Brock Motum oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
ANADOLU EFES: McCollum 9, Motum 30, Doğuş 9, Dunston 11, Birkan 9, Berk, Weems 4, Stimac 6, Simon 9,
TOFAŞ: Morgan 19, Owens 17, Barış 2, Yiğit, Crocker 5, Mejia 19, Henry 11, Kadji 6, Muhsin Yaşar
1'İNCİ PERİYOT: 18 - 19
DEVRE: 41 - 33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63 - 50
5 FAUL ALAN: Motum (Anadolu Efes)
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:22
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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