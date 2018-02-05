"Mağlubiyeti telafi ederek yeniden yükselişe geçeceğiz"
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:29
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Fenerbahçe için kritik haftalar başlıyor
Toplam 1
Yorum
zafer fb kesinlikle philip max yada alex telliesi kiralaması lazım. sol bekler hasan ve ismail bitik olumsuz.
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 6
Yorum
BY_AVARE arkadaş nasıl bir sakatlık bu adamın ayağı kırılsa şimdiye iyileşip oynamaya başladıydı.
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 7
Yorum
engin bu cezanın kararını tff bir hafta sonra versin.. kim ne diyebilir ? konuyu değerlendirme fırsatımız ve vaktimiz olmadı densin
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