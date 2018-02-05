CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Mağlubiyeti telafi ederek yeniden yükselişe geçeceğiz"

    "Mağlubiyeti telafi ederek yeniden yükselişe geçeceğiz"

    Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Tahincioğlu BSL'nin 17. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, son sıralardan kurtulmak isteyen Karadeniz temsilcisine karşı iyi bir oyun sergileyemediklerini söyledi. Mağlubiyeti telafi ederek yeniden yükselişe geçeceklerini belirten Senkardeş, "Ligin 17. haftasında konuk olduğumuz Trabzonspor'a mağlup olduk. Maç içerisinde reaksiyonlar göstermemize rağmen bir türlü öne geçmeyi başaramadık ve ligdeki 7. mağlubiyetimizi aldık. Elbette lig içerisinde bu gibi inişler ve çıkışlar yaşanacaktır. Ancak biz her fırsatta iyi bir takım olduğumuzu ifade ediyoruz. Şimdi 11 Şubat Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor ile evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu mücadeleden galip ayrılarak, yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Lig maçının hemen ardından 14 Şubat Perşembe günü ise Tofaş ile çeyrek final maçına çıkacağız. Yoğun maç trafiğini olabildiğince güzel tamamlayarak, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Mağlubiyeti telafi ederek yeniden yükselişe geçeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN