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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kaf-Kaf Rusya’da

    Kaf-Kaf Rusya’da
    FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 15.30'daki maçtaki Enisey'e konuk olacak.

    Günün programı: 18.00: Hatay BŞB- Szekszard, 18.30: Yakın Doğu-Orenburg, 19.00: Dİ Büyükçekmece-Fehervar, 20.00: Gaziantep- Ludwigsburg.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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