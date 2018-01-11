;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    fark attı

    <a href="/index/dacka?id=a035776c-a868-4268-b04e-c675e47e2270" class="" rel="tag">Daçka</a> fark attı

    Rakibine gruptaki ilk yenilgisini tattıran , ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda ikinci haftayı da kayıpsız geçti. Wilbekin 20 sayıyla zaferde büyük rol oynadı

    Uleb Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu'ndaki ikinci maçına çıkan , Gran Canaria'yı farklı geçti: 88-70. Gruptaki ikinci maçını da kayıpsız geçen , ilk yenilgiyi tattırdığı İspanyol rakibi karşısında maça iyi başladı. İlk çeyreği 24-11, devreyi de 40-38 önde geçen , final periyoduna 64-51 galip girdi ve parkeden zaferle ayrıldı: 88-70. Konuk ekipte Seeley 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Daçka'da; Wilbekin (20), Johnson (15), Kidd (14) farklı galibiyette baş rolü oynadılar. FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki temsilcimiz Banvit ise, AEK'yı 78-71 yendi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN