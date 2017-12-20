 Yeşilgiresun Belediyespor çıkış arıyor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    çıkış arıyor

    Yeşilgiresun Belediyespor çıkış arıyor

    Kulübü Başkan Vekili Sertaç Güneş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Demir İnşaat Büyükçekmece maçını kazanmak istediklerini söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Doğuş ve Eskişehir Basket karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen parkeden istedikleri sonuçlarla ayrılamadıklarını belirterek, "Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında parkeden galip ayrılarak son iki haftadır süren mağlubiyet serisine son vermek ve ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz." dedi.

    İstanbul'un kendileri için deplasman olmadığını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

    "İstanbul ve çevre illerde yüz binlerce Giresunlu yaşıyor. Bugüne kadar İstanbul'da oynadığımız hiçbir karşılaşma bizim için deplasman havasında olmadı. Hemşehrilerimizin çok ciddi desteğini aldık. Demir İnşaat Büyükçekmece maçında da tüm hemşehrilerimizden takımlarına destek olmalarını bekliyoruz."

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:01
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