 Eskişehir Basket'te hazırlıklar başladı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    'te hazırlıklar başladı

    Eskişehir Basket'te hazırlıklar başladı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11’inci haftasında deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına başladı.

    10 Aralık Pazar günü ligin 10'uncu hafta maçında Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda Trabzonspor'u konuk eden , rakibi karşısında rahat bir galibiyet aldı. E. J. Rowland ve Buğrahan Tuncer'in yıldızlaştığı ve 90-72'lik skorla kazanılan maçın ardından Dev Adamlar bir günlük tatil yaptı. 17 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Yeşilgiresun'a konuk olacak Eskişehir Basket, hazırlıklara başladı. Koç Berrocal'in ayaküstü toplantı yapmasının ardından Potanın Şimşekleri önce fitness salonunda halter çalıştı. Ardından ise parkeye çıkarak hücum ve savunmada taktik varyasyonlar gerçekleştirdi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:14
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