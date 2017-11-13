Şampiyonlar Ligi'nde 4 temsilcimiz sahnede

C Grubu'nda yer alan Banvit, yarın saat 19.30'da İspanyol ekip Estudiantes'i ağırlayacak. 5 maç sonunda 3 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Bandırma ekibi, bu maçı kazanarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. B Grubu maçında, temsilcimiz Gaziantep Basketbol, yarın saat 22.00'de Almanya temsilcisi Riesen Ludwigsburg'a konuk olacak. Avrupa'da 5 maç sonunda yalnızca 2 kez kazanabilen, ligde de 1 galibiyetle son sıraya demir atan Gaziantep, son oynanan Trabzonspor mücadelesinin ardından koç Stefanos Dedas ile yolları ayırma kararı aldı. A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, 15 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Rusya ekibi BC Enisey'i konuk edecek. Ligdeki ilk maçında Anadolu Efes'i mağlup eden Pınar Karşıyaka, ardından çıktığı 5 maçtan da boynu bükük ayrılırken, Avrupa'da ise tam tersi bir performans sergiliyor. A Grubu'nda çıktığı 5 maçta yalnızca 1 kez kaybeden İzmir ekibi, 5 galibiyetli Monaco'nun ardından 2'nci sırada yer alıyor. D Grubu'nda ise, temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan, 15 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar, grubun zirvesinde yer alıyor. Ligde son 3, Avrupa'da ise son 4 maçında galip gelen Beşiktaş, Ryan Boatright'ın da sakatlıktan dönmesinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.