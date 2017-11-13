 Şampiyonlar Ligi'nde 4 temsilcimiz sahnede – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde 4 temsilcimiz sahnede

    Şampiyonlar Ligi'nde 4 temsilcimiz sahnede

    'nde yer alan , , ve Pınar Karşıyaka, hafta içi Avrupa mesaisi yapacak.

    C Grubu'nda yer alan , yarın saat 19.30'da İspanyol ekip Estudiantes'i ağırlayacak. 5 maç sonunda 3 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Bandırma ekibi, bu maçı kazanarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. B Grubu maçında, temsilcimiz , yarın saat 22.00'de Almanya temsilcisi Riesen Ludwigsburg'a konuk olacak. Avrupa'da 5 maç sonunda yalnızca 2 kez kazanabilen, ligde de 1 galibiyetle son sıraya demir atan Gaziantep, son oynanan Trabzonspor mücadelesinin ardından koç Stefanos Dedas ile yolları ayırma kararı aldı. A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, 15 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Rusya ekibi BC Enisey'i konuk edecek. Ligdeki ilk maçında Anadolu Efes'i mağlup eden Pınar Karşıyaka, ardından çıktığı 5 maçtan da boynu bükük ayrılırken, Avrupa'da ise tam tersi bir performans sergiliyor. A Grubu'nda çıktığı 5 maçta yalnızca 1 kez kaybeden İzmir ekibi, 5 galibiyetli Monaco'nun ardından 2'nci sırada yer alıyor. D Grubu'nda ise, temsilcimiz , 15 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alan siyah-beyazlılar, grubun zirvesinde yer alıyor. Ligde son 3, Avrupa'da ise son 4 maçında galip gelen Beşiktaş, Ryan Boatright'ın da sakatlıktan dönmesinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde 4 temsilcimiz sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.