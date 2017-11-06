 Letonya maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Letonya maçı biletleri satışa çıktı

    Letonya maçı biletleri satışa çıktı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası elemelerinde B Grubu'nda 24 Kasım Cuma günü Bursa'da Letonya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tofaş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Basketbolseverlerin biletleri 20 ila 60 lira arasında değişen bedellerle temin edebileceği kaydedildi.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:59
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