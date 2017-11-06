Letonya maçı biletleri satışa çıktı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası elemelerinde B Grubu'nda 24 Kasım Cuma günü Bursa'da Letonya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tofaş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Basketbolseverlerin biletleri 20 ila 60 lira arasında değişen bedellerle temin edebileceği kaydedildi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:59
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Göz değmesin!
Toplam 11
Yorum
bjkli oynasalar ne olurdu acaba çok merak ediyorum kabullenin şunu bizim isteyerek oynayıpda yenemeyeceğimiz takım yok bu ligde
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Yasin Öztekin'e talip var!
Toplam 4
Yorum
YASİN HEMEN GÖNDERİN Bİ İŞE YARAMIYOR ZATEN
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Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 28
Yorum
YAZIK AYKUTU YEDİRİP BUNLARI ALIRSANIZ YAZIKLAR OLSUN .AYKUTUN SUÇU YOK OYUNCULAR SUÇLU MÜCADELE ETMİYORLAR.AYKUTMU ÇIKIP OYNASIN
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