 Şampiyon parkede – Fotomaç – 04 Eylül 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon parkede

    Şampiyon parkede
    GEÇTİĞİMİZ sezonu Euroleague ve lig şampiyonu olarak bitiren Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonu bugün açacak. Hazırlık döneminde eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Marcel Ponitka, Nik Slavica, Nemanja Jaramaz, Petar Aranitovic ve Jovan Novak'ın kadroya geçici dahil edilecekleri bildirildi. Kanarya, 22 Eylül'deki Zadar Turnuvası'na dek İstanbul'da çalışacak.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon parkede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.