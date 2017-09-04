Şampiyon parkede

GEÇTİĞİMİZ sezonu Euroleague ve lig şampiyonu olarak bitiren Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonu bugün açacak. Hazırlık döneminde eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Marcel Ponitka, Nik Slavica, Nemanja Jaramaz, Petar Aranitovic ve Jovan Novak'ın kadroya geçici dahil edilecekleri bildirildi. Kanarya, 22 Eylül'deki Zadar Turnuvası'na dek İstanbul'da çalışacak.