Universitatea Craiova - RAMS Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Universitatea Craiova - RAMS Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Universitatea Craiova ile Başakşehir FK kozlarını paylaşıyor. Universitatea Craiova - RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 20:22
Universitatea Craiova - RAMS Başakşehir FK maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Universitatea Craiova'nın deplasmanda Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Universitatea Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.

RAMS Başakşehir FK: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke.

Universitatea Craiova - Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Universitatea Craiova - Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Universitatea Craiova - Başakşehir FK maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Daniel Schlager'in düdük çaldığı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

