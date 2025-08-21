CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir 1-2 Univ Craiova | MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET

RAMS Başakşehir 1-2 Univ Craiova | MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir evinde Rumen ekibi Univ Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 22:41 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 22:41
RAMS Başakşehir 1-2 Univ Craiova | MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir evinde Univ Craiova ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Konuk ekibin galibiyet gollerini 45. dakikada Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora kaydetti.

Başakşehir'in tek golü 87. dakikada Festy Ebosele'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

