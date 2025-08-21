RAMS Başakşehir 1-2 Univ Craiova | MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir evinde Univ Craiova ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Konuk ekibin galibiyet gollerini 45. dakikada Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora kaydetti.
Başakşehir'in tek golü 87. dakikada Festy Ebosele'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Craiova, Cicaldau'nun attığı golle Başakşehir karşısında öne geçti. pic.twitter.com/gfACu8chs4— TRT Spor (@trtspor) August 21, 2025
Craiova, Başakşehir karşısında Carlos Mora'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/ChD4d4QQ36— TRT Spor (@trtspor) August 21, 2025
⚽️GOOOLL!! Ebosele savunmayı zorladı golünü attı farkı bire indirdi!! pic.twitter.com/u0HoSXc1M9— TRT Spor (@trtspor) August 21, 2025