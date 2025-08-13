CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir Play-off aşkına

Play-off aşkına

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Turu’nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Norveç ekibi Viking’i saat 19.00’da ağırlayacak. Maç, TRT 1’den canlı yayınlanacak

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Play-off aşkına

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Başakşehir, bugün Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başaran Çağdaş Atan'ın öğrencileri, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yü kselecek.

Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Norveç temsilcisi, rövanşta 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını playoff turuna yazdıracak. Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Kemen, oynayamayacak.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11'İ:

MUHAMMED, ONUR, DUARTE, BA, OPERİ, ÖMER ALİ, BERAT, CRESPO, DENİZ, DA COSTA, BRNİC

