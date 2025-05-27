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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı! Resmen açıklandı

RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 14:23
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RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı! Resmen açıklandı

RAMS Başakşehir, iki yıldır takımın başında olan ve görevinden ayrılacağı konuşulan teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam edileceğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal yapısı, sürdürülebilir başarı anlayışı ve örnek yönetim modeliyle dikkat çeken Başakşehir Futbol Kulübü, 11 yıllık kısa tarihinde, 9. kez Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyor.

Bu başarıda son 2 yıldır teknik direktörümüz olarak önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve futbolcularımız da yer alacaktır.

Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir.

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