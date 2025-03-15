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Haberler Başakşehir Çağdaş Atan: Yönetimimizle toplantı talep ettim

Çağdaş Atan: Yönetimimizle toplantı talep ettim

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisinde Teknik Direktör Çağdaş Atan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 23:09
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Çağdaş Atan: Yönetimimizle toplantı talep ettim

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisinde Teknik Direktör Çağdaş Atan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI

"Bu kadar çalışmaya, bu kadar oyuna... 10 kişi bile çok iyi oynadık. İlk yarı 3-0 önde girmek gerekirken 1-0 geride girdik. Oyuncularıma devrede ilk yarıda yaptıklarımızı aynen devam etmelerini istedik. İkinci yarı muazzam başladık. Baskıda kazandığımız top ofsayt gerekçesiyle gol iptali, oyunu tekrar istememiz, pozisyonlar, penaltı... Penaltıyı atsak tamamen ivmeyi arkamıza alacağız ve maçı koparacak hale geleceğiz. Bunu da öngörüyorduk. Maalesef topu içeri sokamadık. Kolay cezalandırıldık. Bu oyuna çok yazık oldu. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir karar almamız gerekiyor. Şimdi yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım göreceğiz."

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