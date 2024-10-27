RAMS Başakşehir - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Başakşehir - Eyüpspor maçı TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋