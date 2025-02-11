RAMS Başakşehir Ivan Brnic'i resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in İstanbul ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ivan Brnic'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, bonservisi Olympiakos'ta bulunan Hırvat sol kanadı 3.5 yıllığına kulüp bünyesine dahil etti.

'HOŞ GELDİN IVAN BRNIC'

Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.