RAMS Başakşehir Davidson Pereira ayrılığını duyurdu

Davidson Pereira'nın Çin ekiplerinden Qingdao West'e transfer olduğunu duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama...

"TEŞEKKÜRLER DAVİDSON PEREIRA!"

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.

Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

👋🏻 Teşekkürler Davidson Pereira! Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin… pic.twitter.com/h2JH68mSU7

— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 10, 2025