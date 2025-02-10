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Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir Davidson Pereira ayrılığını duyurdu

RAMS Başakşehir Davidson Pereira ayrılığını duyurdu

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden RAMS Başakşehir, Davidson Pereira ayrılığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 13:15
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RAMS Başakşehir Davidson Pereira ayrılığını duyurdu

Davidson Pereira'nın Çin ekiplerinden Qingdao West'e transfer olduğunu duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama...

"TEŞEKKÜRLER DAVİDSON PEREIRA!"

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.

Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 10, 2025

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