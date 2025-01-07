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Haberler Başakşehir Reguilon'u istedik

Reguilon'u istedik

Çağdaş Atan, “Trippier ile bizzat FaceTime görüşmesi yaptık. Alex Telles’i getirmek istedik. Reguilon ile görüştük” dedi

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Reguilon'u istedik

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sergio Regulion'la görüştüklerini açıkladı. Devre arasında 3 ya da 4 transfer yapacaklarının altını çizen Atan, "Şu anda bir sağ bek ve bir sol bek transferi yapmak zorundayız. Sezon başında da çok uğraştık. Trippier ile bizzat FaceTime görüşmesi yaptık. Gelmek istedi. Kulübün vizyonunu beğendiğini söyledi. Çok heveslendik. Alex Telles'i getirmek istedik. Reguilon ile görüştük. Çok üst düzey katkı sağlayabilecek isimlerle görüştük. Yusuf haricinde bir kanat daha almak istiyoruz. Başakşehir'in hedefi her zaman ilk 3, ilk 4. Belki iki transfer dönemi geçtikten sonra ligin en güçlü, en sert takımlarından birisi olmaya devam edecek Başakşehir" dedi.

DURAN TOPLAR G.SARAY MAÇINDA ÖNEMLİ

Galatasaray'ın duran toplarda etkili olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Galatasaray, duran toplarda öne çıkan takımlardan biri. Stoperleri vurucu, Osimhen vurucu, oraya istekli giden oyuncular var. Dersimize iyi çalışıp oraya gideceğiz. Duran toplar önemli" dedi.

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