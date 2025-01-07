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Haberler Başakşehir Christopher Operi RAMS Başakşehir'de!

Christopher Operi RAMS Başakşehir'de!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Fildişi Sahili Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi'yi transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 19:51
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Christopher Operi RAMS Başakşehir'de!

RAMS Başakşehir, Christopher Operi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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