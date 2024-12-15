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Haberler Başakşehir Ousseynou Ba'dan özür paylaşımı!

Ousseynou Ba'dan özür paylaşımı!

Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Fenerbahçe ile oynanan maçta Edin Dzeko'ya yaptığı hareket için sosyal medya hesabından bir özür paylaşımı yayınladı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 00:27
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Ousseynou Ba'dan özür paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada şok bir olay yaşandı. Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'ya kafa attı. Senegalli oyuncu, yaptığı bu hareketin ardından VAR incelemesi sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Ba, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir özür paylaşımı yayınladı. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisiyle ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir Camiası'ndan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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