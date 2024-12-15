  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Başakşehir Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Dzeko'ya kafa atan Ba için açıklama! "Ceza vereceğim"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Dzeko'ya kafa atan Ba için açıklama! "Ceza vereceğim"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 22:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Dzeko'ya kafa atan Ba için açıklama! "Ceza vereceğim"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

"Ba'nın hareketi tasvip etmiyorum. Direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle tavırda olmasını kabul etmiyorum. Gereken cezayı vereceğim. Tempolu bir maç, Fenerbahçe'nin almak zorunda olduğu, bizim puan almak zorunda olduğumuz bir maç. Eyüp öncesi 3 gün, Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımız. Heidenheim ile yüksek tempolu maç oynadık. 5 sakatımız var. Ömer Ali, Serdar, Keny, Muhammet... Bugün 3. kalecimizle oynadık. 5 tane oyuncu sakat olmasına rağmen güzel mücadele sergiledik. Hedefimiz Avrupa'da tamam devam maçı olacak. Brugge'yi yenip playoffa kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına TFF daha hassas olmalı. Bu maçın pazartesi olma şansı yoktu, çünkü perşembe maç var. Avrupa'daki puanlar, milli takım puanı kadar kıymetli. Dikkat etmek lazım.

60 dakika 10 kişi oynadık. Çocuklar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. 5 sakat, 3 gün arayla maç kolay değil.

Ben sezon başından beri açıklama yapmadım. Sezon bitince (hakemlerle ilgili) gerekli açıklamayı yaparız. Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki gerginlik futbola hiçbir katkısı yok, marka değerine katkısı yok. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor. Gece gündüz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üzerinden konuşmayalım. Hakemler sadece bu maçlarda değil diğer maçlarda da hatalar yapıyor. Maça bakınca, 17-18 yaşında bir kaleci, milli takıma hazırlıyoruz. Bu stadyumda 60'ta sarı kart veriyor, bizim stadyumda 90+3'te veriyorlar. Özellikle 17-18 yaşındaki çocuğa tahammül etmek lazım. Milli takıma hazırlanan bir çocuk. Performanslar, sezon başından beri iyi değil."

Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama
İşte güncel puan durumu!
DİĞER
'Çilli Bom'un bestecisi Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti! 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedildi
Başkan Erdoğan Erzurum'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe golcüleriyle kazandı!
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! 22:28
Dortmund beraberliğe abone! Dortmund beraberliğe abone! 22:18
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama 22:04
Fred: "Yolumuza devam edeceğiz" Fred: "Yolumuza devam edeceğiz" 21:58
Manchester derbisinde inanılmaz geri dönüş! Manchester derbisinde inanılmaz geri dönüş! 21:47
Mourinho'dan Becao açıklaması! Mourinho'dan Becao açıklaması! 21:42
Daha Eski
Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan..." Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan..." 21:38
İskoçya Lig Kupası'nda şampiyon Celtic! İskoçya Lig Kupası'nda şampiyon Celtic! 21:31
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 21:17
F.Bahçe golcüleriyle kazandı! F.Bahçe golcüleriyle kazandı! 21:04
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! 20:49
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! 20:45