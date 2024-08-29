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Avrupalı şehir

Başakşehir FK, İrlanda'daki lik maçta golsüz berabere kaldığı St. Patricks'i rövanşta 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren gollleri Ömer Ali Şahiner ve Olivier Kemen kaydetti. St. Patrick's'te ikinci yarıda oyuna giren Aaron Bolger, 81. dakikada kırmızı kart gördü. Temsilcimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri yarın çekilecek kuralarda belli olacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Avrupalı şehir

Başakşehir FK, İrlanda'daki lik maçta golsüz berabere kaldığı St. Patricks'i rövanşta 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren gollleri Ömer Ali Şahiner ve Olivier Kemen kaydetti. St. Patrick's'te ikinci yarıda oyuna giren Aaron Bolger, 81. dakikada kırmızı kart gördü. Temsilcimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri yarın çekilecek kuralarda belli olacak.

KAPTAN PERDEYİ AÇTI

İlk yarısı golsüz biten maçın 64. dakikasında gol perdesini kaptan Ömer Ali Şahiner açtı. Sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali'nin önünde kaldı. Grivosti'yi çalımlayarak kale sahasına giren kaptan, kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi: 1-0. 82'de Lima'nın soldan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti: 2-0.

ÇAĞDAŞ ATAN: 3 CEPHEDE BİRDEN

Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan, ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Üç kulvarda devam edebilecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Lig, Avrupa ve kupaya eşit seviyede önem vereceğiz. Amacımız lig aşamasından sonra da ilerlemek."

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