Temsilcimiz RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek tek takım Başakşehir, kuraya ikinci torbadan girdi.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub ve Celje (D) ile eşleşti.

TURNUVA FORMATI

UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Konferans Ligi'nde her takım, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

MAÇ TAKVİMİ

İlk maçların 3 Ekim'de oynanacağı Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 3 Ekim

2. maçlar: 24 Ekim

3. maçlar: 7 Kasım

4. maçlar: 28 Kasım

5. maçlar: 12 Aralık

6. maçlar: 19 Aralık

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025