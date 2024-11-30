Çağdaş Atan: Bizim için kırılma maçıydı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üst üste maçlar oynadıkları için bu maç öncesi fazla saha çalışması yapamadıklarını dile getiren Atan, "Maçı iyi analiz ettiğimiz söyleyebilirim. Bizim için kırılma maçıydı. Özellikle bu maça ihtiyacımız vardı. Puan tablosunda birebir rakibimiz olarak gözüküyorlar. Ligde 6, Avrupa'da 4 maçtır kazanamamak.

Bunlar kolay değil. Umarım bunun pozitif yanlarını alıp, yere daha sağlam basıp, tempolu, güçlü oyunumuza devam ederiz. Hatay maçı final niteliğinde olacak. En iyi şekilde hazırlanıp, yukarıdaki yerimizi daha sağlamlaştırmak istiyoruz. Oyuncularıma fiziksel mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bu kırılma maçının ardından bunu devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"PATRİCK SZYSZ, ÇOK İSTEKLİ VE ÇALIŞKAN BİR FUTBOLCU"

Patrick Szysz'in uzun bir sakatlığın ardından sahalara geri döndüğünün hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, "Szysz'i oynatabildiğimiz için çok mutluyum. Ben Kayseri'de çalışırken de beğendiğim bir oyuncuydu. 14 ay sonra antrenmanlara başlayabildi. Antrenmanlara başladıktan sonra ufak sakatlıklar yaşadı. Bugün açıkçası ona süre verebileceğimiz ortam oluştu. Oyuncu tarzı olarak kendisine ihtiyacımız var. Çok istekli ve çalışkan bir futbolcu. Serdar Gürler ise 3 hafta aramızda olamayacak. Tempolu maçlar oynadık. İyi bir kadromuz var. Daha iyisini arıyoruz açıkçası. Kış transfer dönemine ihtiyacımız var. Değişimimizin süratle devam etmesi gerekiyor" diye sözlerini tamamladı.