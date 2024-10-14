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Haberler Başakşehir

Şehir’in süper ikilisi

Süper Lig'e bu sezon gol anlamında damga vuran ikililer incelendiğinde Başakşehir'in yıldızları Joao Figueiredo ve Krzysztof Piatek ön plana çıktı. 5'er gole imzasını koyan Boz Baykuşlar'ın iki golcüsü "En iyi ikililer" kategorisinde Beşiktaşlı Ciro İmmobile (7) ve Gedson Fernandes (3) ile birlikte 10 golle zirvede yer aldı. Onları 9 gol atan Dzeko-Tadici ikilisi takip etti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Şehir’in süper ikilisi
Süper Lig'e bu sezon gol anlamında damga vuran ikililer incelendiğinde Başakşehir'in yıldızları Joao Figueiredo ve Krzysztof Piatek ön plana çıktı. 5'er gole imzasını koyan Boz Baykuşlar'ın iki golcüsü "En iyi ikililer" kategorisinde Beşiktaşlı Ciro İmmobile (7) ve Gedson Fernandes (3) ile birlikte 10 golle zirvede yer aldı. Onları 9 gol atan Dzeko-Tadici ikilisi takip etti.
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