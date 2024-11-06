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Haberler Konferans Ligi

Başakşehir Avrupa'da siftah peşinde!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Başakşehir, bu sezon Avrupa'da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 09:28
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Başakşehir Avrupa'da siftah peşinde!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.

Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak.

Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo müsabakada görev yapamayacak.

Başakşehir'in puanı yok, Kopenhag 1 puana sahip

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda İspanya'nın Real Betis takımıyla 1-1 berabere kaldı.

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