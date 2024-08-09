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Avantaj Şehir'de

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İberia’ya konuk olan turuncu-lacivertliler, rakibini 87’de Davidson’un attığı golle yenerek rövanş öncesi iddiasını artırdı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Avantaj Şehir'de

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia'yı 1-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Temsilcimize galibiyete taşıyan gol, 87'de Davidson'dan geldi. 11'de Başakşehir'de Berkay Yılmaz'ın yaptığı estetik vuruş yandan dışarı gitti. 12'de Cheickne karşı karşıya pozisyonda Muhammed Şengezer'i geçemedi. 17'de Pelkas'ın pasında Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı. 45+1'de temsilcimizde Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.

RÖVANŞ 15 OCAK'TA İSTANBUL'DA

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 62'de sol çaprazda Davidson'un gelişine vuruşu kalecide kaldı. 83'te Mamatsashvili'nin uzak mesafeden şutunda Muhammed Şengezer, gole izin vermezken dönen topta Cheickne'nin şutunda yine Muhammed başarılı oldu. 87'de Kemen'in ara pasında Davidson'un ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruş, Başakşehir'i öne geçirdi: 0-1. Maçta başka gol olmadı ve mücadele temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Rövanş 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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