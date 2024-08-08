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IBERIA TİFLİS RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | RAMS Başakşehir Konferans Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile karşı karşıya gelecek. Mikheil Meskhi Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan David Dickinson yönetecek. Temsilcimiz bu maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki İberia Tiflis - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 18:03 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 18:29
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IBERIA TİFLİS RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | RAMS Başakşehir Konferans Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'da mücadelesini sürdürmek isteyen temsilcimiz Başakşehir, 3.ön eleme turunda kritik bir maça çıkıyor. Başakşehir, tarihinde Avrupa kupalarında 52 maç oynarken 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa'da üçüncü sınavını verecek Başakşehir oynadığı maçlarda 2 galibiyet alırken rakip fileleri 10 kez sarstı.

Başakşehir'in rakibi İberia Tiflis ise , bir önceki turda Arnavut ekibi Partizani'yi Gürcistan'da oynanan maçta 2-0 yenerken, deplasmanda golsüz berabere kalarak turu atladı. İberia Tiflis - Başakşehir mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki İberia Tiflis - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ayrıntıları…

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ:

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Kokhreidze, Sylla

Rams Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iberia Tiflis - Rams Başakşehir maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE!

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA 53. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 53. karşılaşmasını oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 52 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 77 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

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